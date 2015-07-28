رئيس مجلس إدارة "المصير الجديد": مبادرة "اليوم السابع" أنقذت البيوت من الخراب

قال عصام صبحى، رئيس مجلس إدارة جريدة المصير الجديد، إن مبادرة "اليوم السابع" التى أطلقتها لرعاية الصحف الإقليمية ناجحة ودرس لباقى الصحف اليومية، وهذا يدل على إدارتها الناجحة وقيادتها الواعية، وأنهم أثبتوا أن لديهم رؤية مستقبلية.

وأكد صبحى أن ما فعلته "اليوم السابع" سينقذ بيوت أصحاب هذه الصحف من الخراب، حيث يتحملون مبالغ طائلة فى الطبع ورواتب المحررين ورئيس التحرير ومديرى المكاتب وبالمبادرة تحقق المراد، وتم الاعتراف بهذه الصحف ورعايتها، قائلا: "سنضرب تعظيم لليوم السابع ونرفع له القبعة تقديرا واحتراما لمجرد أنه فكر فى صحفنا المستقلة، والتى تعبر عن لسان غالبية الشعب المصرى والطبقة الكادحة وصوت من لا صوت له.

وتابع صبحى: "عن نفسى وكل العاملين فى الصحف الإقليمية نشكر إدارة "اليوم السابع" وشكر خاص لرئيس تحريرها الأستاذ خالد صلاح، وكل المسئولين بها ورؤساء الأقسام، ودعواتنا لهم بالتوفيق واستمرارهم فى دعم ورعاية الصحف الإقليمية بالمحافظات".