مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المحكمة ومركز الشرطة بكفر الزيات

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح سعد، مدير أمن الغربية، يرافقه العميد أشرف درويش، مأمور مركز كفر الزيات، والعقيد سيد عبد العزيز، رئيس فرع البحث الجنائى الخدمات المعينة لتأمين محكمة كفر الزيات الجزئية.

كما تفقد مدير الأمن مركز شرطة كفر الزيات للوقوف على سير العمل بالمركز واجتمع بالضباط والأفراد.

>وتابع مدير أمن الغربية أعمال الحملة المكبرة (المرافق – المرور – البحث الجنائى- التموين) بمدينة كفر الزيات الإنشاءات بمبنى (إدارة المرور الجديد) وطالب بإنهاء الأعمال حتى يتم الافتتاح فى أقرب وقت تيسيرا على المواطنين.



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