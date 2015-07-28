موجز المحافظات..أهالى قتيل يشعلون النار فى 6 منازل و3 مزارع لأسرة قاتليه

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، أبرزها أنه أشعل أهالى قتيل قرية دمرو مركز المحلة ويدعى ياسر تاج الدين النيران فى 6 منازل و3 مزارع ملك لعائلة المتهمين بقتله انتقاما لمقتل نجلهم وفر أهالى المتهمين هاربين خشية الفتك بهم.

وتمكنت مباحث شرطة السياحة بمدينة الغردقة، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، تحديد مكان عاطل اغتصب تشيكية الجنسية داخل شقة بمدينة الغردقة، جار القبض عليه، وتمكنت مباحث السياحة من ضبط حارس العقار، الذى سهل لاغتصاب التشيكية بعد أن قام العاطل بتأجير شقة مفروشة منه لمدة ساعة ونصف بمبلغ مالى 50 جنيها بمنطقة الهضبة الشمالية بالغردقة.

وتبلغ للعميد أبو الحجاج بكرى، رئيس مباحث السياحة بالغردقة من تشيكية الجنسية ( 24 سنة) تتهم فيه شخصا عاطلا، وكان يعمل مرشدا سياحيا سابقا باغتصابها بعد أن أوهمها بعمل جولة سياحية داخل المدينة والأسواق.

وتلقى اللواء أحمد حجازى مأمور قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بوفاة شخص إثر صعق تيار كهربائى بشاطئ جليم، وبالانتقال تبين وجود جثة "إسلام.ى.م" 23 سنة عامل مقيم دائرة ثان الرمل يرتدى كامل ملابسه وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرة.

وبسؤال "عمر أ.م.ع." 38 سنة عامل مقيم دائرة القسم، أقر بأنه أثناء قيام المذكور بتوصيل شاحن هاتفه المحمول بعمود إنارة بالشاطئ المشار إليه صعقه التيار الكهربائى، مما أدى لوفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

وأعلن مدير التوجيه والوعظ بالغربية بأنه ولأول مرة يتم تعيين 4 واعظات فى منطقة الغربية للوعظ والتوجيه، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل مع أعضاء لجنة التوعية الدينية فى المحافظة.

وطالب محافظ الغربية خلال الاجتماع بضرورة التنسيق بين مديريات الأوقاف والشباب والثقافة والأزهر لوضع برامج توعية للشباب وعقد ندوات تثقيفية بمراكز الشباب، خاصة القرى بتعليم الشباب وسطية الإسلام وسماحة الدين الحنيف، بعيدا عن الغلو والتطرف الفكرى والخطأ فى مفاهيم الدين الصحيح وعقد مؤتمر يتناول موضوع السماحة والوسطية فى الإسلام.

و إلى أهم الأخبار..

- أهالى قتيل بالمحلة يشعلون النار فى 6 منازل و3 مزارع لعائلة المتهمين

- وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور إلى 25 حالة وفاة

- تأييد سجن قاتل الطفلة زينة 15 سنة

- القبض على حارس عقار بالغردقة سهل اغتصاب سائحة تشيكية على يد عاطل

- مصرع عامل أثناء محاولته شحن هاتفه المحمول من عمود إنارة بالإسكندرية

- لأول مرة.. تعيين 4 واعظات فى الغربية

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