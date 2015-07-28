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العاهل السعودي: يجب القضاء على داعش.. ولتركيا حق حماية شعبها

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العاهل السعودي: يجب القضاء على داعش.. ولتركيا حق حماية شعبها العاهل السعودي: يجب القضاء على داعش.. ولتركيا حق حماية شعبها

الملك سلمان وأردوغان

في اتصال هاتفي جرى بين العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث الزعيمان التطورات الأخيرة ومستجدات الأوضاع في المنطقة، حسبما ذكرت قناة “العربية”.

ووفقًا لـ “العربية”، أوضح أردوغان خلال الاتصال الذي أجراه بالملك سلمان تفاصيل العمليات العسكرية التي اتخذتها التركية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأكد على إصرار تركيا على مواجهة الإرهاب ومكافحته بكل الطرق والوسائل، فيما ندد الملك سلمان بالأعمال الإرهابية التي تعرضت لها تركيا، مؤيداً حق تركيا في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها من الأعمال الإرهابية.

وبيّن الملك سلمان أن العمليات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا تؤكد أن تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية تشكل خطرا على الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع، ويجب القضاء عليه.

 

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