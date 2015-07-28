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الجيش الثالث يحرق 15 حوض بانجو بوسط سيناء‎

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الجيش الثالث يحرق 15 حوض بانجو بوسط سيناء‎ الجيش الثالث يحرق 15 حوض بانجو بوسط سيناء‎

أرشيفية

تواصل عناصر الجيش الثالث الميداني ضرباتها لتجار المواد المخدره، وتمكنت قوات الجيش من تفويت الفرصة عليهم، وحرق مزارع ومخازن لمخدر البانجو بوسط سيناء.

كانت دورية مشتركة من عناصر الجيش والشرطة تمشط الطرق بمنطقة وسط سيناء فى اطار اعمال التأمين والتصدي للعناصر الارهابية، وخلال التمشيط اشتبهت القوات فى منطقة مزروعه ، وبالفحص تبين انها مزرعة كبيرة لمخدر البانجو.

وتعاملت القوات مع المواد المخدره، والتى بلغت 6 احواض بمساحة 6 افدنه، وتم حرق جميع النبات المخدر بالمزرعه .

كما تمكنت القوات من احباط تهريب كمية اخري كبيرة كانت معده للتهريب، حيث وردت معلومات للقوات تفيد بوجود مخازن للمواد المخدرة، بمناطق صحرواية متاخمة للطرق بمنطقة ابو رديس بجنوب سيناء، وتم رصد 7 مخازن، إحتوت على عدد كبير من اللفافات وزنت 5 أطنان من مخدر البانجو.

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