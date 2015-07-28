المتحدث باسم النقل: تعيين رئيس هيئة النقل النهرى المُقال مستشارًا

قال أيمن الشريعى المتحدث الرسمى لوزارة النقل: إن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أصدر قرارا بتعيين المهندس سمير سلامة رئيس هيئة النقل النهرى المُقال فى حادث الوراق، من قبل رئيس الوزراء مستشار "ب".

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة النقل لـ"اليوم السابع"، أن المهندس سلامة كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس هيئة النقل النهرى بجانب رئيس الإدارة المركزية للملاحة بالهيئة المسئولة عن التراخيص والتفتيش على المراكب.

وتابع المتحدث الرسمى لوزارة النقل: "عندما صدر قرار رئيس الوزراء السبت الماضى باستبعاد رئيس هيئة النقل النهرى، قام وزير النقل فى اليوم التالى مباشرة باستبعاد سلامة من رئاسة الهيئة وعاد سلامة ليشغل منصب رئيس الإدارة المركزية فقط".

وأكد الشريعى أن وزير النقل أصدر قرارا آخر بعد ذلك بتعيين سلامة مستشار "ب" بالهيئة، مستطردا: "تم إبعاد سلامة عن إدارة الملاحة المسئولة عن التراخيص والتفتيش وتعيينه مستشار ب، وهى وظيفة غير قيادية لأنه لا يمكن فصل الموظف الحكومى أو إحالته للمعاش إلا بحكم قضائى".