خالد صلاح بـ"آخر النهار": يجب علينا سحق التطرف قبل تجديد الخطاب الدينى

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إننا نتحدث عن تجديد الخطاب الدينى بالدولة منذ فترة طويلة، ولكن لم نتحدث عن شىء مهم قبل التجديد يتمثل فى سحق الخطاب الدينى المتطرف.. حتى نتمكن من السيطرة على عقول الشباب والأفكار الخبيثة، التى يبثها التطرف والإرهاب تجاههم.>وأضاف خالد صلاح عبر برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن المجموعات المتطرفة لديهم براعة فى عرض المضمون المتطرف وزرعه فى عقول الشباب من خلال خطاباتهم، فلذلك يجب وجود خطاب دينى لدينا يحمل نفس الخبث والمكر حتى يواجه الفكر المتطرف والسيطرة عليه، مضيفاً "نحتاج فى البداية إلى تفكيك الفكر المتطرف ثم تجديد الخطاب الدينى، لأنهم يأثرون فى الشباب بطريقة قوية".

وعبر خالد صلاح عن استيائه من نتيجة الثانوية العامة الأزهرية بعدما تدنت نسبة النجاح بداخلها إلى 28% هذا العام، مشيرا إلى أنه لن يلوم الطالب الصغير داخل التعليم الأزهرى لأن هذا الطالب يرى أن المنظومة التعليمية بأكملها لن تستطيع إنتاج ماكينة أفكار تساعده على أن يلتهب بهذا العلم الأزهرى.

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن تجديد الخطاب الدينى بالأزهر يحتاج إلى الصفوة منهم حتى يستطيعوا وضع خطاب معتدل، ولكن عندما نرى التنسيق الأزهرى للجامعات، نجد أن الطالب الذى يخرج بمجموع مرتفع يذهب إلى كليات الهندسة واللغات والترجمة وغيرها من الكليات العليا، ولم يذهبوا إلى أصول الدين أو الشريعة الإسلامية أو علوم الفقه، التى تعد أساسا فى تجديد الخطاب الدينى، وبذلك من يدرس الكليات الإسلامية هم من يأتون من الُسلم المتدنى فى التنسيق وبهذا فإننا لم نفعل شيئا فى محاربة الفكر المتطرف.

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