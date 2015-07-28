ننشر أسماء جثث ضحايا حريق مصنع العبور داخل 6 مستشفيات

ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحايا حريق مصنع الحلو للأثاث المكتبى بمدينة العبور، والمستشفيات الموجودة بها جثث الضحايا.

والضحايا هم كل من: عمرو عيسى أمين، 20 سنة، وأحمد عبد السلام عبد الحميد، 30سنة، وأحمد بدوى محمود، 30 سنة، ومحمد عبد السلام محمد، 50 سنة، وأحمد مصطفى محمد، 30 سنة، وكريم رمضان إبراهيم، 19 سنة، وإيهاب جابر أحمد، 34 سنة، ومحمد حسن زكى، 20 سنة، وكريمان عباس، 25 سنة، ورامى محمد سيد، 29 سنة، ويوسف خالد فرج، 15 سنة، وأحمد محمد حنفى، ومحمد حنفى على، "موجودون بمستشفى السلام".

وكل من: عبد المنعم توفيق عبد المنعم، وحمدى على الدين عبد الرحمن، 70 سنة، وجثة مجهولة الهوية (موجودون بمستشفى هيلوبوليس) وروضة رفيق سعد إبراهيم (موجودة بمستشفى قليوب)، ومحمود عبد العاطى محمد، 54 سنة، وشريف محمد محمد حسن، 20 سنة، وجثة مجهولة الهوية، (موجودون بمستشفى شبين القناطر)، وجثة مجهولة الهوية (موجودة بمستشفى الخانكة).

وكان فريق من النيابة العامة بالعبور، برئاسة المستشار أحمد عيسى، رئيس النيابة، ضم كلا من: أحمد الحناوى، وعمر عبد العزيز، وكلاء النيابة، لمناظرة جثث ضحايا حريق مصنع الحلو للأثاث المكتبى بمدينة العبور، والذى اندلعت فيه النيران وأسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة 22 آخرين من العمال، وذلك بمستشفيات: السلام التى يوجد بها 13 جثة، ومسستشفى هليوبوليس بها جثتان، ومستشفى عين شمس يوجد بها 4 جثث، ومستشفى الخانكة بها جثة واحدة، ومستشفى قليوب يوجد بها جثة واحدة أيضًا، وقليوب بها جثة واحدة، و3 جثث بمستشفى شبين القناطر.

وكان حريق هائل نشب بمصنع الحلو للأثاث المكتبى بمدينة العبور، وأسفر عن مصرع 25 شخصًا وإصابة 22 آخرين، وتم الدفع بـ30 سيارة إطفاء وتقوم قوات الحماية المدنية بمحاولة السيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة.

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