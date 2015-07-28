بالصور.. سى إن إن تشيد بمشروع قناة السويس: يخلق مليون فرصة عمل

تواصل وسائل الإعلام الغربية إشادتها بمشروع "قناة السويس الجديدة" المقرر افتتاحها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد عام واحد من بدء الحفر، ليدخل الممر المائى الذى يبلغ من العمر 150 عاما إلى القرن الواحد والعشرين.

واستعرضت شبكة "سى.إن.إن " مجموعة من الصور لقناة السويس القديمة أثناء حفرها وافتتاحها بحضور إمبراطورة فرنسا، وبعض اللقطات لحفر القناة الجديدة.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية، فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، إلى أن قناة السويس تعد أقصر الطرق بين الشرق والغرب والممر المائى الاستراتيجى الأهم فى العالم.

وتقول "سى.إن.إن" إن الحكومة المصرية تأمل أن يدر المشروع الصناعى الطموح إيرادات تقدر بحوالى 100 مليار دولار، فضلا عن خلق مليون فرصة عمل.

وأضافت سى.إن.إن أنه منذ بدء العمل فى المشروع، عمل نحو يقرب من 41 ألف شخص فى المشروع الجديد منذ إطلاقه فى أغسطس الماضى، حيث تم رفع حوالى نصف تريليون متر مكعب من الرمال - أى ما يعادل حجم الهرم الأكبر 200 مرة.

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