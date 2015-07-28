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إنشاء مكتب دائم لهيئة الرقابة الادارية بمطار القاهرة الدولي لمتابعة الأداء الحكومي

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إنشاء مكتب دائم لهيئة الرقابة الادارية بمطار القاهرة الدولي لمتابعة الأداء الحكومي إنشاء مكتب دائم لهيئة الرقابة الادارية بمطار القاهرة الدولي لمتابعة الأداء الحكومي

مطار القاهرة

وافق رئيس هيئة الرقبة الإدارية محمد عرفان جمال الدين على إنشاء مكتب دائم لهيئة الرقابة الإدارية بميناء القاهرة الدولي وذلك في إطار التوجهات الجديدة للهيئة بالتواجد الميداني وسط الأحداث والأماكن الحيوية والتواصل المباشر والسريع مع المواطنين والعاملين بالدولة .

ويختص المكتب الجديد بميناء القاهرة الدولي بمتابعة انضباط أداء الجهات الحكومية العاملة بمطار القاهرة والمبادرة بالتصدي للمظاهر السلبية والعمل على إجهاضها في مهدها، بالإضافة الى تلقى الشكاوى من المواطنين والمترددين والعاملين داخل المطار وحلها ، وكذا المتابعة الميدانية والدورية للأعمال بالإضافة الى التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية .

تجدر الإشارة الى أن المكتب الجديد لهيئة الرقابة الإدارية بميناء القاهرة الدولي يقع بالدور الخامس بمبنى الركاب رقم 3.

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