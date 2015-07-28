بالفيديو.. وزير الرياضة: «السيسي» أهدى لاعب ليوبارد باقة ورد

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنابه لزيارة لاعب ليوبارد الكونغولي رودي نداي، بعد إصابته في مباراة الزمالك، قائلًا “الرئيس السيسي أنابني لإعطاء باقة ورود وكارت من الرئيس يتمنى له الشفاء العاجل”.

وعبر “عبد العزيز” في مداخلة هاتفية لبرنامج “أسرار الملاعب” على قناة “LTC”، مساء اليوم الثلاثاء، عن سعادته بقرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق صدقي صبحي، لعلاج اللاعب على نفقة القوات المسلحة أيا كانت التكلفة.

وتعرض قائد فريق ليوبارد الكونغولي رودي نداي لإصابة خطيرة خلال المباراة التي خاضها أمام الزمالك بهدفين ماضيين يوم الأحد الماضي، في الجولة الثالثة لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث سقط اللاعب على رأسه في الدقيقة الـ 20 إثر كرة مشتركة مع أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك داخل منطقة الجزاء، ما أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ.

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