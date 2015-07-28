أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. وزير الرياضة: «السيسي» أهدى لاعب ليوبارد باقة ورد

Google+ Print
بالفيديو.. وزير الرياضة: «السيسي» أهدى لاعب ليوبارد باقة ورد بالفيديو.. وزير الرياضة: «السيسي» أهدى لاعب ليوبارد باقة ورد

خالد عبد العزيز

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح ، أنابه لزيارة لاعب ليوبارد الكونغولي رودي نداي، بعد إصابته في مباراة الزمالك، قائلًا “الرئيس السيسي أنابني لإعطاء باقة ورود وكارت من الرئيس يتمنى له الشفاء العاجل”.

وعبر “عبد العزيز” في مداخلة هاتفية لبرنامج “أسرار الملاعب” على قناة “LTC”، مساء اليوم الثلاثاء، عن سعادته بقرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق صدقي صبحي، لعلاج اللاعب على نفقة القوات المسلحة أيا كانت التكلفة.

وتعرض قائد فريق ليوبارد الكونغولي رودي نداي لإصابة خطيرة خلال المباراة التي خاضها أمام الزمالك بهدفين ماضيين يوم الأحد الماضي، في الجولة الثالثة لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث سقط اللاعب على رأسه في الدقيقة الـ 20 إثر كرة مشتركة مع أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك داخل منطقة الجزاء، ما أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا

وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية