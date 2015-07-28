محافظ السويس يتابع الاستعداد لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس على اللواء عبدالعظيم محمد رئيس حى السويس بسرعة ازالة باقى التعديات على ممشى بورتوفيق مؤكداً على جهاز التجميل والنظافة القيام بنظافة الممشى ورفع اى تراكمات موجودة وشدد على جهاز الانارة العامة بسرعة صيانة الاعمدة وانارة المنطقة خلال 48 ساعة.

وتابع المحافظ أيضا اعمال التطوير والتجميل التى تتم امام حديقة الشهداء على الكورنيش الجديد وأعطى تعليماته لحى السويس بالاعداد وتجهيز وتجميل المكان الذى سيقام فيه الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة امام الجندى المجهول بالكورنيش الجديد.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اعمال التطوير التى تتم بمنطقة ممشى بورتوفيق وكورنيش السويس الجديد إستعداداً لاحتفالات محافظة السويس بافتتاح القناة خلال الاسبوع المقبل.