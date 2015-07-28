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مصدر يمنى: المقاومة الشعبية فى أبين تحرز تقدماً نحو مناطق الحوثيين

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مصدر يمنى: المقاومة الشعبية فى أبين تحرز تقدماً نحو مناطق الحوثيين مصدر يمنى: المقاومة الشعبية فى أبين تحرز تقدماً نحو مناطق الحوثيين
أكد مصدر قبلى يمنى، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة الشعبية أحرزت تقدماً كبيراً نحو المواقع التى كانت فى قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على صالح بمدينة أبين جنوبى اليمن.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم بين الطرفين، استطاعت من خلالها المقاومة السيطرة على مدينة العين "ما يعنى قطعها طريق إمداد الحوثيين وقوات صالح الواصل بين محافظة البيضاء الواقعة وسط اليمن ومحافظة عدن الجنوبية".

وأوضحت المصادر، أن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين سقطوا خلال تلك المواجهات، إلى جانب مقتل اثنين من رجال المقاومة وإصابة ستة أخرين.

وأشارت المصادر إلى أن المقاومة أيضًا استطاعت السيطرة على عدد من الجبال الاستراتيجية المطلة على مدينة لودر ثانى أكبر مدن أبين، و حاصرت الحوثيين وقوات صالح بداخلها من جميع الاتجاهات.
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