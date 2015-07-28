محافظ السويس يتفقد مدينة الملك عبد الله بمشروع الإسكان الاجتماعى

قام اللواء العربى السروى، محافظ السويس، بجولة لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة الملك عبد الله بمنطقة عتاقة، لمتابعة الأعمال التى تتم لإقامة المسطحات الخضراء والمدخل الرئيسى والطرق الداخلية، والمحاور المرورية للمدينة من ناحية طريق مصر إيران، والتى تربطها بمدينة المستشار عدلى منصور ومدن التوفيق والشهداء والنهضة وأحد والحرية واليسر وطريق محمد حمام.

وأضاف بيان إعلامى صادر من الديوان العام أن المحافظ شدد على مسئولى الإسكان بالانتهاء من رصف الطريق خلال 10 أيام، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء لمدينة الملك عبد الله خلال الأسبوع الأول من أغسطس.

ورافق المحافظ فى الجولة المهندس حسن كامل مستشار المحافظ للإسكان، وسعيد الليبيدى رئيس حى عتاقة، والمهندسة منى رشوان مدير الإسكان، ومهندسو ومشرفو المشروع.