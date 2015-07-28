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الرقابة الإدارية تضبط مفتش أغذية بأسوان تلقى سيارة رشوة من أحد الموردين

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الرقابة الإدارية تضبط مفتش أغذية بأسوان تلقى سيارة رشوة من أحد الموردين الرقابة الإدارية تضبط مفتش أغذية بأسوان تلقى سيارة رشوة من أحد الموردين
تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسوان من ضبط مفتش أغذية بمديرية الصحة بأسوان، لقيامه بأخذ سيارة رشوة من أحد موردى الأغذية لمديرية الصحة بأسوان.

وكانت معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية مفادها قيام مفتش أغذية بمديرية الصحة بأسوان بتقديم التسهيلات لبعض الموردين نظير مبالغ مالية كبيرة، وبعد تقنين الإجراءات ومراقبة المتهم تم التسجيل له بالصوت والصورة أثناء مطالبته لأحد الموردين بسيارة تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، وأثناء قيامه باستلام السيارة مقابل إرساء إحدى المناقصات عليه لتوريد أغذية لمستشفيات أسوان قامت الرقابة الإدارية بالقبض على المتهم، وتحرر له محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة المختصة للتحقيق.

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مصر 365