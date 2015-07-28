الحماية المدنية تسيطر على الحريق بمنازل المتهمين بقتل شخص بالمحلة

نجحت قوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد نبيل الشيخ، رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة، فى السيطرة على النيران المشتعلة فى 6 منازل و3 مزارع بكفر طنبارة مركز المحلة ملك عائلة المتهمين بقتل ياسر تاج الدين من قرية دمرو دائرة المركز بعد أن أشعل أهالى القتيل النيران فى المنازل انتقامًا منهم لقتله.

فى الوقت الذى فرضت فيه قوات الأمن كردونًا أمنيًا موسعًا بين القريتين خشية تجدد أعمال الشغب والعنف مرة أخرى.

وأمر أحمد نجيب، رئيس نيابة مركز المحلة، ومحمد مكرم، وكيل نيابة مركز المحلة، بسرعة تحديد المتهمين بإشعال النيران فى المنازل والمزارع وضبطهم وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان 3 من أبناء عزبة كفر طنبارة قد قاموا باحتجاز القتيل وضربه حتى الموت لمطالبته لهم بسداد مبلغ مالى طرفهم وفور دفن أهالى القتيل لجثمانه بقرية دمرو خرج المئات إلى كفر طنبارة للانتقام من المتهمين وأشعلوا النيران فى منازلهم و3 مزارع تابعة لهم ولم تحدث أى إصابات أو قتلى.