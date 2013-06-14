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شركة مياه مطروح: إصلاح كسر خط الألف وإعادة ضخ المياه

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شركة مياه مطروح: إصلاح كسر خط الألف وإعادة ضخ المياه شركة مياه مطروح: إصلاح كسر خط الألف وإعادة ضخ المياه

نجحت جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، فى إصلاح الكسر الذى تعرض له خط المياه الرئيسى الألف مليمتر، وتم إعادة ضخ المياه لمدينة مرسى مطروح بعد انقطاعها منذ يومين، حيث بلغت الكمية الواردة لمدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، 18 ألف متر مكعب، ووصل المخزون الاستراتيجى 13 ألف متر مكعب من 120 ألف متر مكعب، وبلغ منسوب ترعة الحمام 27,16 سنتيمتر.

كان خط الألف مليمتر الذى يغذى مدينة مرسى مطروح بالمياه، قد تعرض للكسر بالكيلو 145 أمام قرية كاتو السياحية على طريق مطروح الإسكندرية الساحلى، نتيجة تعدى بعض الأهالى عليه ردا على حملات الجيش والشرطة.

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مصر 365