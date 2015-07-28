ضبط تشكيل عصابى سرق سلاحا ناريا ومشغولات ذهبية من شقة ضابط فى السويس

تمكنت مباحث السويس من ضبط تشكيل ضم 3 أفراد يتزعمه مسجل خطر، سرقوا شقة ضابط شرطة فى السويس، خلال سفره لقضاء إجازة العيد، وأحيل المتهمون للنيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم فيصل، يفيد باكتشاف ضابط شرطة، سرقة شقته بمدينة السلام 1، حال غيابه لقضاء إجازة العيد مع عائلته.

وتبين أن اللصوص استولوا على السلاح الميرى الخاص بالضابط، وخزينتى سلاح، وعدة رصاصات، ولاب توب، وهاتفى محمول، ومشغولات ذهبية، ومبلغ مالى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد إبراهيم الديب، مدير إدارة البحث الجنائى، وقاده العميد محمد والى، مباحث المديرية، وضم الرائد محمد ترك، رئيس مباحث قسم فيصل، وضباط المباحث بالقسم.

واعتمدت خطة البحث على سؤال شهود العيان، وحصر المترددون على العقار خلال فترة العيد، ومتابعة الهواتف وجهاز اللاب توب.

وكشفت التحريات أن وراء واقعة السرقة، عاطل يدعى "كمال.أ.ك"، 19 سنة، مقيم السويس، مسجل خطر سرقات، والمتهم "محمد.ر" عاطل مقيم القاهرة، وكان يتردد على المتهم الأول فى السويس، واتفقا سويا على سرقة الشقق فى فترة العيد واستغلال غياب أصاحبها.

وقاما باختيار الشقة بشكل عشوائى، بعد التأكد من سفر أصحابها، وعقب السرقة قاما ببيع المسروقات لشريكهم الثالث "محمد.ح"، مقيم بحى الأربعين، صاحب محل موبايلات، على أن يتولى بيع المسروقات وتقسيم المبلغ.

تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وتم ضبط المتهمين، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتم استعادة السلاح النارى والخزنتين والذخيرة، والأجهزة الإلكترونية والمشغولات الذهبية، للضابط وأسرته، وكذلك جزء كبير من المال المسروق حيث أنفق منه المتهمون خلال اليومين الماضيين.