بالصور.. تفاصيل وفاة شخص وإصابة 27عاملا بحادث طريق القاهرة الإسماعيلية

أسماء المصابين وحالة الوفاة

شهد طريق القاهرة - الإسماعيلية بالقرب من كوبرى 56 بجوار مدينة العاشر من رمضان اليوم حادثة مروعة نتيجة تصادم أتوبيسين لنقل العمال من شركتى سيجما أم ويحمل رقم 1789 ف ا ح، وأتوبيس شركة قنديل للزجاج، ويحمل رقم 7684 ا م ب وسيارة ملاكى تحمل رقم 7376 ب .د تاجر ببولاق، وأسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة 27 عاملا، وتم نقلهم لمستشفى التأمين بالعاشر.>حصل "اليوم السابع" على قائمة الوفيات والمصابين فى بالحادث، والتى نجم عنها وفاة منير عاطف أنطونيوس وإصابة 27 آخرين.

وشملت قائمة المصابين كلا من ياسر محمد أحمد، ومحمد محمود على، ومحمد جاد الكريم، وسالم محمد فؤاد، ومصطفى طه الخطيب، وفادى كمال بخيت، وأحمد محمد خليل، وعلى الأمين محمد صديق، وشحته صبحى محمد، ونورهان الأمين صديق، ومصطفى الأمين محمد، ورمضان عبدالعزيز محمد، وسامح سعد كامل، ومكاريوس سيد إبراهيم، ومينا يوسف منير، وإسماعيل جمال عبد الناصر، وعبد الفتاح عبد الحميد، وحسن حلمى عبد الله، وعاطف سيد حمزة، وسعيد صالح، وأحمد حفنى محمد، والأمين محمد صديق، وإيهاب محمد عيسى، وناصر سيد، ونادية محمد حسين.

21 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين

رفع درجة الاستعداد بمستشفى بلبيس والتأمين الصحى

>دفع مرفق إسعاف الشرقية برئاسة الدكتور أحمد الشيخ مدير إسعاف الشرقية وبإشراف الدكتور خالد أبو هاشم مدير إسعاف القناة، ب 21 سيارة إسعاف لموقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى، كما تم نقل 3 حالات فى حالة خطيرة من إجمالى 27 مصابًا بينهم 2 إلى المركز الطبى العالمى ومستشفى الأحرار ببلبيس، وجارى التعامل مع باقى المصابين وعددهم 24 بمستشفى التأمين الصحى بالعاشر.>من جانبه قال الدكتور عصام فرحات، مدير الصحة وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمدينة العاشر من رمضان، إنه تم رفع درجة الاستعداد بمستشفى بلبيس والتأمين الصحى بالعاشر للتعامل مع حادث تصادم الأتوبيسين مع السيارة الملاكى، والذى نجم عنه إصابة 27 عاملا ووفاة شخص.

وأضاف فرحات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الأزمات والكوارث بالشرقية عقدت اجتماعا طارئا، برئاسة وكيل أول وزارة الصحة الدكتور شريف ماكين للتواصل مع المستشفى وتجهيز فرق الانتشار السريع للتحرك عند الضرورة، وتوفير الأطباء والأدوية للتعامل مع الحادث.

اتحاد عمال العاشر يسهل إجراءات العلاج والدفن

>فيما انتقل أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر للمصابين من العمال لمواساة أسرهم وتسهيل إجراءات تلقيهم العلاج وجمع البطاقات العلاجية، وصرف الأدوية الخاصة بهم وتسهيل إجراءات دفن منير عاطف انطونيس.



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