ختام مشروع التوأمة مع مصر لتعزيز قدرات جودة التعليم الممول من الاتحاد الأوربى

يحتفل كل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ووفد الاتحاد الأوروبى فى مصر بختام مشروع التوأمة الممول من الاتحاد الأوروبى والمُنفذ من قبل دولتى ألمانيا وفنلندا، تحت رعاية وزارة التعاون الدولى، وتقدر الميزانية المالية التى قدمها الاتحاد الأوروبى لهذا المشروع بـ 1.3 مليون يورو.

بدأ مشروع التوأمة فى عام 2013 وسعى إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتبارها هيئة مستقلة تراقب جودة التعليم فى مصر، كما سعى المشروع بشكل أكثر تحديدا، لتبادل المعرفة بين الخبراء فى مصر، فنلندا، وألمانيا وذلك لتحقيق أهداف محددة وهى مراجعة الأداء التنفيذى وهيكل إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك لتعزيز منظومة تطبيق الاعتماد وضمان الجودة، لتنسيق ودعم الجهات المعنية لتحقيق معايير الجودة، ولتكن جزءا هاما وفعالا من شبكات ومؤسسات ضمان الجودة الدولية، وإجراءات لضمان مواءمة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مع المعايير الدولية.

وتقييم الإطار التنظيمى للهيئة ووضع إستراتيجية لربط الاعتماد المصرى وضمان الجودة بما يتوافق مع المعايير الأوروبية وأفضل الممارسات.

وسيتضمن الحفل الختامى كبار ممثلى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وزارة التعليم الفنى والتدريب، ومكتب إدارة البرنامج من تقديم الدعم لبرنامج جمعية الاتفاق، وفد الاتحاد الأوروبى، وسفارتى ألماني، وفنلندا فى مصر.

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