محافظ الإسماعيلية: مشروعات استثمارية مشتركة مع الغرفة التجارية لدولة لاتفيا

استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، وفدا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية الدولية لدولة "لاتفيا"، برئاسة السفير هشام إمام، سفير الغرفة التجارية العربية لدولة لاتفيا بمصر، وعددا من ممثلى وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وفى حضور العميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى، لمحافظة الإسماعيلية وأكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية ومديرى العموم للتخطيط العمرانى وشؤن البيئة والاستثمار.

وعقد محافظ الاسماعيلية مؤتمرا موسعا تم خلاله بحث ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين الجانبين وسبل ترويج ومساندة ودعم دولة لاتفيا لمصر عن طريق إسهامات وشراكة الشركات اللاتيفية المتخصصة فى مجالات الاستثمار الزراعى والصناعى والسياحة ومشروعات الطاقة الكهربائية والصحة.

واستعرض محافظ الإسماعيلية خلال المؤتمر أهم المقومات الاستثمارية وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة ومزايا الاستثمار بالإسماعيلية، وما تتمتع به من عبقرية الموقع الجغرافى الاستراتيجى، مؤكدا أنه من المستهدف أن تكون الإسماعيلية هى قاطرة التنمية الحقيقية لمصر خلال الفترة القادمة وما ينتظرها من مستقبل مشرق وغد واعد لكونها تمثل قلب المشروع القومى الكبير والحلم المصرى لتنمية محور قناة السويس خاصة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

>