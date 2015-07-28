التعليم الفنى بالسويس يشارك المحافظة احتفالاتها بافتتاح القناة الجديدة

أكد محمد عزب، مدير عام التعليم الفنى بمديرية التعليم بالسويس، أن التعليم الفنى سيشارك ضمن برنامج المديرية فى احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر الخميس 6 أغسطس القادم.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده عزب مع مديرى إدارات التعليم الصناعى والتجارى والزراعى ومديرى مدارس التعليم الفنى والتوجيهات الفنية، وذلك لمناقشة جدول أعمال تضمن ومنها تفعيل القرار الصادر من مجلس تنفيذى المديرية فى 9 / 7، والذى اعتمده محافظ السويس فى 13 / 7 / 2015، والخاص بنقل كل معلم أمضى 7 سنوات متصلة أو منفصلة فى مدرسة واحدة إلى مدرسة أخرى تكون فى محيطها.

كما تناول جدول أعمال الاجتماع حصر طلبات الموجهين بشأن العدد والآلات اللازمة لتدريب الطلاب حسب المنهج الدراسى، وعن نتيجة تنسيق التعليم الفنى أكد عزب أن النتيجة سوف تعلن فى موعدها الذى سبق الإعلان عنه وهو 25 أغسطس 2015.