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تطهير وكسح مياه الصرف الصحى المتراكمة بالعامرية غرب الإسكندرية

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تطهير وكسح مياه الصرف الصحى المتراكمة بالعامرية غرب الإسكندرية تطهير وكسح مياه الصرف الصحى المتراكمة بالعامرية غرب الإسكندرية
قامت إدارة الصرف الصحى بحى العامرية اليوم، الثلاثاء، بتسليك وتطهير خط الصرف بجوار كوبرى العامرية أمام السوق وكسح المياه المتراكمة، بواسطة السيارات المدمجة والنافورى وسيارات الكسح.

جاء ذلك تحت إشراف علاء يوسف، رئيس حى العامرية أول، ومعاون رئيس الحى للمرافق، حيث تم تطهير عدد 8 مطابق وتطهير ثلاث غرف تفتيش وكسح 4 نقلات من مياه الصرف الصحى المتراكمة.

جدير بالذكر أن تلك المنطقة ليست بها صرف صحى، وتم إدراجها ضمن ملحق خطة الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بالإسكندرية، لإنشاء شبكة صرف صحى بها.

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