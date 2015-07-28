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بشرى لمحبى القهوة..5 فناجين يوميا تحد من خطر إصابة السيدات بسرطان الثدى

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بشرى لمحبى القهوة..5 فناجين يوميا تحد من خطر إصابة السيدات بسرطان الثدى بشرى لمحبى القهوة..5 فناجين يوميا تحد من خطر إصابة السيدات بسرطان الثدى
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للقهوة، وكشفت مؤخرًا دراسة سويدية حديثة شملت أكثر من 40 ألف سيدة واستمرت لمدة 20 عامًا أن تناول القهوة يساهم فى الحد من الإصابة بالأورام.

وكشفت النتائج أن تناول 5 فناجين أو أكثر من القهوة يوميًا يساهم فى الحد من فرص إصابة السيدات بسرطان الثدى بنسبة 19%، مقارنة بالسيدات اللاتى يتناولن فنجان واحد أو اثنين من هذا المشروب الشهير.

وعلى الرغم من أن الباحثين لم يتوصلوا للآلية التى تساهم بها القهوة فى الوقاية من الإصابة بالسرطان، إلا أن أحد التفسيرات المحتملة قد أشارت أن القهوة تحتوى على تركيزات عالية من المركبات المضادة للأكسدة، وهى تساهم فى الوقاية من تلف الخلايا والذى يؤدى بدوره إلى الإصابة بالسرطان.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "International Journal of Cancer"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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