حبس قيادى إخواني بالمنيا بتهم تمويل التظاهرات والتحريض علي حرق سيارات 15 يوماً

قررت نبابة المنيا الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس برلمانى سابق وقيادى بارز بجماعة الإخوان 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، بتهم التحريض على حرق سيارتين أمام سور النادى الرياضى بمدينة المنيا فى شهر فبراير الماضى، والتحريض على التظاهر وأحداث الشغب داخل جامعة المنيا وتمويل بعض تظاهر عناصر الإخوان ضد مؤسسات الدولة.

> وكانت أجهزة الأمن بالمنيا، تمكنت من ضبط الدكتور إبراهيم عبد الرحمن ذا النون، الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة، والنائب الأسبق بمجلس الشعب في دورة 2005 عن الإخوان، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا عنف جماعة الإخوان.