«جنينة» يستعرض الترتبيات النهائية لاستقبال الوفود المشاركة بحفل افتتاح القناة الجديدة

وصرح جنينة انه تم التنسيق بين كافة الجهات بمطار القاهرة على الترتبيات الخاصة بتوفير كافة التيسيرات والتسهيلات لكافة الوفود القادمة من مختلف بلدان العالم مؤكداً أن مطار القاهرة بوابة مصر الأولى هى المستقبل الرئيسى لكل الوفود القادمة من دول العالم والتى تمثل أكثر من 102 دولة ، وقال انه تم تشكيل فرق عمل تمثل شركة الميناء والجهات العاملة لاستقبال الوفود القادمة داخل استراحة الخدمة المميزة واستراحات VIP وسوف يتم وضع شعار قناة السويس الجديدة داخل المهبط وعلى سيارات الخدمة المميزة وصالات الوصول .

وسوف تقوم الاذاعة الداخلية بالمطار باذاعة فيلم تسجيلى يستعرض تاريخ قناة السويس منذ بدايتها حتى افتتاح قناة السويس الجديدة على مدار الـ24 ساعة يومياً .

وقد تم عمل بنرات ولوحات وكابات وبارديات وبادجات وأعلام بشعار قناة السويس .