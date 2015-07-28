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غداً.. القوات المسلحة تبدأ تشغيل الكوبرى العائم على قناة السويس

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غداً.. القوات المسلحة تبدأ تشغيل الكوبرى العائم على قناة السويس غداً.. القوات المسلحة تبدأ تشغيل الكوبرى العائم على قناة السويس

أرشيفية

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم موافقة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بالتصديق على بدء قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشغيل الكوبرى العائم على قناة السويس بمنطقة القنطرة شرق بجوار المعدية وذلك إعتباراً من صباح الغد الأربعاء بدءً من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً يومياً وذلك للمساهمة فى تسهيل حركة عبور البضائع والحاصلات الزراعية والمواطنين والأفراد بين ضفتى قناة السويس وتعظيم حركة الربط فى شرق وغرب القناة وتخفيفاً للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنين فى حركة العبور وذلك فى استجابة من رئيس الجمهورية لمطلب محافظ الإسماعيلية وتخقيقاً لرغبة المواطنين .

 

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