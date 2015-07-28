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فينجر: أزار ليس في مستوى رونالدو وميسي

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فينجر: أزار ليس في مستوى رونالدو وميسي فينجر: أزار ليس في مستوى رونالدو وميسي

يختلف الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي بشأن تصريحات الأخير التي أكد فيها أن لاعبه البلجيكي إدين أزار كان أفضل من رونالدو الموسم الماضي.

وكان مورينيو قد أكد أن لاعبه أزار حظي بموسم أفضل من موسم مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد والذي سجل 61 هدفا في كل البطولات.

وقال فينجر للصحفيين "هي في النهاية أراء، عليك أن تقارن بالأرقام.. لاعبان مثل ميسي ورونالدو يسجلون أكثر من 50 هدفا وهذا استثنائي".

وأضاف "أزار يمكنه أن ينهي مباريات ويحسمها وهذا يجعله فقط من ضمن اللاعبين الكبار.. وحتى يصل للاعبين أو الثلاثة الذين اعتلوا قمة كرة القدم يحتاج لثبات في المستوى وهو ما يفعله حاليا".

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