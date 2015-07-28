مباشر الدوري المصري - الأهلي 0-0 سموحة..الأهلي ضاغط

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وسموحة المؤجلة من الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

- في حالة تعادل الأهلي أو الخسارة يتوج الزمالك بطلا للدوري المصري رسميا.

- أحداث المباراة

ق37: أيمن أشرف ظهير أيسر سموحة أرسل عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي لكن إكرامي خرج من مرماه وامسك الكرة قبل أن تصل لرأس العجيزي.

ق32: أولى تبديلات اللقاء بدخول السيد فريد بدلا من عثمان واتارا المصاب.

**الاستحواذ: الأهلي 60-40 سموحة

ق20: المباراة منحصرة في منتصف الملعب، الأهلي مستحوذ على الكرة يحاول الإختراق من جانبي الملعب أو من العمق وسموحة يعتمد على الهجمات المرتدة مستغلا تقدم ظهيري الأهلي.

ق18: انطلاقة رائعة من أحمد فوزي ظهير أيمن سموحة أرسل عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء لكن دون متابعة من هجوم سموحة.

ق11: عرضية أرضية من هاني العجيزي من خارج منطقة جزاء الأهلي في طريقها لهيرمان كواو لكن تدخل محمد هاني أجبر اللاعب الإيفواري تسديد الكرة بشكل خاطيء.

ق8: عرضية من محمد هاني حولها متعب برأسه لكن ارتطمت في القائم الأيمن لمرمى سموحة والحكم احتسب تسلل.

ق3: هجمة من اليمين حولها تريزيجيه بعرضية داخل منطقة جزاء سموحة شتتها واتارا قبل أن تصل لمتعب الخالي من الرقابة.

تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

**الأهلي 0-0 سموحة