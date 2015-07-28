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عودة عمر جابر وصالح موسى لقائمة الزمالك أمام الجيش

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عودة عمر جابر وصالح موسى لقائمة الزمالك أمام الجيش عودة عمر جابر وصالح موسى لقائمة الزمالك أمام الجيش

يعود عمر جابر لاعب وسط الزمالك لقائمة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري.

ويحتاج الزمالك لنقطة واحدة من أجل التتويج بلقب الدوري رسميا.

ويغيب عن الزمالك الثلاثي علي جبر وحازم إمام وحمادة طلبة للإيقاف.

واستعان جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بالظهير صالح موسى، لأول مرة منذ فترة طويلة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد كوفي - إسلام جمال - أحمد دويدار - صالح موسى - أحمد سمير

خط الوسط: عمر جابر - إبراهيم صلاح - أحمد توفيق - طارق حامد - محمد شعبان - معروف يوسف - أحمد عيد عبد الملك - مصطفى فتحي - أيمن حفني

خط الهجوم: خالد قمر - باسم مرسي - عبد الله سيسيه

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فيديو اليوم السابع