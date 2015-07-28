اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول - هل من حق الزمالك إيقاف الشيخ؟

يهدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإيقاف أحمد الشيخ نجم مصر للمقاصة في حال عدم تفعيل توقيعه على العقود التي تربطه بالنادي الأبيض.

الشيخ وقع للزمالك منذ فترة وفقا لما صرح به مرتضى ومحمد عبد السلام رئيس المقاصة. ولكنه يريد التراجع عن الانضمام للفريق الأبيض.

وصرح رئيس الزمالك بأنه سيوقف الشيخ، في حال توقيعه للأهلي الساعي لضمه.

وسأل FilGoal.com محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة شؤون اللاعبين. هل يحق للزمالك شكوى الشيخ وإيقافه؟

يجيب محمود الشامي لـFilGoal.com: "لا، ليس من حق الزمالك التقدم بشكوى لإيقاف الشيخ".

وأوضح "الشيخ قد يكون وقع للزمالك على عقود ولكنها نسخ قديمة واصبحت ليس ذات قيمة، واللجنة لن تستطيع أن تنظر أي شكوى لفريق وقع له لاعب لايزال عقده مستمر مع ناديه ".

وتابع "الحالة الوحيدة التي تعترف فيها اللجنة بالتوقيع على عقود قديمة، هي أن يكون النادي حصل على توقيع لاعب ينتهي تعاقده هذا الموسم".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق أن العقود القديمة للاعبين لن يتم اعتمادها في الموسم المقبل، ولا بد من تجديدها وفقا للنسخ التي أرسلها للأندية.