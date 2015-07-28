وزير الشباب والرياضة: السيسي أرسل برقية ورد للاعب ليوبار

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أرسل برقية ورد لرودي نداي لاعب ليوبار الكونجولي والذي تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

وكان نداي قد نجا من الموت بأعجوبة بعد أن سقط في لقطة مروعة بعد التحامه مع أحمد الشناوي حارس الزمالك قبل أن يتم نقله للمستشفى والتي أجرى فيها جراحة بالعمود الفقري.

وقال عبد العزيز في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل برقية ورد معي لرودي نداي لاعب ليوبار وتمنى له الشفاء".

وكان خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد زار اللاعب في المستشفى اليوم الثلاثاء بعد أن صدق الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي على قرار علاج اللاعب على نفقة القوات المسلحة.