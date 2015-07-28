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"الاقتصاد" تناشد المستهلكين إخطارها في حال رصد ارتفاع الأسعار

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"الاقتصاد" تناشد المستهلكين إخطارها في حال رصد ارتفاع الأسعار "الاقتصاد" تناشد المستهلكين إخطارها في حال رصد ارتفاع الأسعار

أكدت وزارة الاقتصاد أن جهودها متواصلة ومستمرة على مدار العام وفي كل الظروف على صعيد مراقبة المواد والسلع الاستهلاكية بما يحقق مصلحة المستهلكين والتجار والموردين ويحفظ استقرار الأسواق وتوازنها.

وناشدت الوزارة كافة المستهلكين على مستوى الدولة بإبلاغ الجهات المعنية فوراً في حال رصدهم لأي ارتفاع في الأسعار بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة وضرورة الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 600522225.

ولفتت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم أنها تقوم بدورها المستمر والمتواصل على صعيد حماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين وأن كافة تلك الجهات أبدت وتبدي تعاونا بناء على هذا الصعيد انطلاقا من حرصها على استقرار الأسواق.

وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية على أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة ..موضحا أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تواصل جهودها المستمرة بمراقبة الأسواق وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية استنادا إلى ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك وتتعامل مع أي تجاوزات استنادا إلى قانون حماية المستهلك .

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