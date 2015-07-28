برتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف ومصر الخير لتنفيذ قوافل طبية بالقرى

وقع اليوم، الثلاثاء، الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتورة إيمان أحمد فكرى، مدير أول الطب العلاجى بقطاع الصحة بمؤسسة مصر للخير بروتوكول تعاون مشترك، تقدم فيه مؤسسة مصر الخير من خلال الاتفاق المبرم بين الجانبين تنفيذ قوافل طبية متخصصة للبالغين والأطفال بمحافظة بنى سويف، وذلك فى القرى الأكثر فقراـ والأشد احتياجا، نظرا لندرة أو ضعف الخدمات الطبية بهذه المناطق.

أكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، على توجه الجامعة بتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف المساهمة الفعالة لخدمة المجتمع وتقدمه، والعمل على الارتقاء والنهوض به من خلال الخدمات الجليلة، التى يقدمها القطاع الطبى بالجامعة، ممثلا فى كلية الطب والمستشفى الجامعى لخدمة الصعيد بوجه عام والمواطن السويفى بصفة خاصة.

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