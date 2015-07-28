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محافظ الإسماعيلية: نضع اللمسات الأخيرة لنكون على مستوى الحدث الضخم

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محافظ الإسماعيلية: نضع اللمسات الأخيرة لنكون على مستوى الحدث الضخم محافظ الإسماعيلية: نضع اللمسات الأخيرة لنكون على مستوى الحدث الضخم
قال اللواء طاهر ياسين، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تضع اللمسات الأخيرة والمرحلة النهائية وتتزين لتكون على مستوى يليق بالحدث الضخم، افتتاح قناة السويس الجديدة، مضيفاً أنه تم تغيير شعار "ابتسم أنت في الإسماعيلية" إلى "افتخر أنت في الإسماعيلية".

وأضاف خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تم العمل على رؤية تحتوى على محورين، أولهما وضع ما يخص الإعداد والتجهيز والتأهيل لا يلقى بأعباء جديدة على موازنة المحافظة، لافتاً إلى أنه تم العمل على إضافة جديدة للبنية التحتية للمحافظة، وأشار المحافظ إلى أن تكلفة تطوير المحافظة لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة 12 مليون جنيه.

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