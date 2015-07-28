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الأمم المتحدة تنتقد حكم الإعدام الصادر ضد سيف الإسلام القذافى

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الأمم المتحدة تنتقد حكم الإعدام الصادر ضد سيف الإسلام القذافى الأمم المتحدة تنتقد حكم الإعدام الصادر ضد سيف الإسلام القذافى
انتقدت الأمم المتحدة حكم الإعدام الذى أصدرته محكمة ليبية اليوم الثلاثاء ضد سيف الإسلام بن الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى وعدد من رموز نظام القذافى.

ورأت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف أنه تم انتهاك معايير قانونية معترف بها خلال محاكمة نجل القذافى والمتهمين الآخرين.

وأوضحت أن المحكمة لم تثبت بشكل كاف إدانة كل واحد من المتهمين على حدة مضيفة أنه كانت هناك مشاكل جادة فى مسألة تواصل المتهمين مع المحامين الموكلين عنهم، وتابعت أن نظر الجرائم التى يفترض أنها ضد الإنسانية لا ينبغى أن يتم إلا من خلال إجراءات ومحاكمة عادلة تحترم فيها حقوق المتهمين.

وفى سياق متصل، أدلى كلاوديو كوردونى مدير شؤون حقوق الانسان فى بعثة الامم المتحدة فى ليبيا بتصريحات مشابهة عن الحكم.

وكانت محكمة فى العاصمة الليبية طرابلس أصدرت اليوم حكما بالإعدام رميا بالرصاص على نجل القذافى وعدد من أركان النظام السابق بينهم عبد الله السنوسى رئيس جهاز الاستخبارات السابق والبغدادى المحمودى أخر رئيس وزراء للقذافى.
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