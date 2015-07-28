سيارة ملغمة تستهدف تجمعا لميليشيات الحوثى وصالح جنوبى اليمن

استهدفت سيارة ملغمة تجمعا لميليشيات الحوثى وقوات الرئيس المخلوع صالح ، فى مدينة "لودر" بمحافظة آبين جنوبى اليمن،مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المتمردين الحوثيين .

ونقلت قناة "الغد العربي" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، عن مصدر يمنى ،قوله "إن سيارة مفخخة تابعة للمقاومة الشعبية الموالية للشرعية،انفجرت فى تجمع لمسلحى الحوثى فى مدينة "لودر" بمحافظة أبين ، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم ، دون معرفة عدد القتلى والجرحى ".

يأتى هذا فى الوقت،الذى اندلعت فيه اشتباكات بين مسلحى الحوثى وقوات الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح من جهة، ومسلحى المقاومة الشعبية من جهة أخرى،فى منطقة "المنياسة" بمحافظة أبين - صباح أمس الاثنين- ولم تعرف حجم الخسائر الناجمة عن ذلك.

وكان مسلحو الحوثى وقوات الرئيس المخلوع صالح الموالية لها،قصفوا بصواريخ "الكاتيوشا" وقذائف الهاون عدداً من مناطق محافظة "عدن" جنوبى اليمن،خارقين بذلك الهدنة الثالثة، التى أعلن التحالف العربى سريانها ليل الأحد الاثنين.

يذكر أن مليشيات الحوثى وصالح قامت بقصف أحياء عدن الشمالية، بقذائف الهاون، وصواريخ "الكاتيوشا" ، فى خرق واضح للهدنة، وعدم احترام لأى مساع لوقف القتال ، وإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة فى البلاد .

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