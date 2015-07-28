صحيفة "أخبار أسيوط": مبادرة اليوم السابع سلطت الأضواء على الأقاليم

أشاد الإعلامى عبد الله تمام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم، ورئيس مجلس إدارة صحيفة وموقع "أخبار أسيوط" بالمبادرة، التى أطلقها اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية.

وقال تمام: التحية للكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، على هذه المبادرة التى أطلقها لرعاية الصحف الإقليمية، مؤكدا أنها سلطت الأضواء على الأقاليم، مشدداً على وعى رئيس تحرير "اليوم السابع" وأدائه المتميز للرسالة الصحفية وحكمته فى إدارة المؤسسة، وأشاد تمام بالمبادرة التى وصفها بأنها الفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربى لاحتضان الصحف والمواقع بالمحافظات، والتى لا تجد من يرعاها ويأخذ بيدها لتنمية كوادرها الشبابية ورعاية المواهب الصحفية.

>وأوضح عبد الله تمام أن جريدة أخبار أسيوط الورقية هى أول وأقدم جريدة إقليمية بمحافظة أسيوط، حيث صدر العدد الأول عام 1999 وقلنا فى عدد الأول بالحرف الواحد: إن "أخبار أسيوط" صدرت لكى تستمر.. وكانت التحديات وقتها تواجهنا من كل جانب.. فكرنا فى إصدار جريدة تحمل اسم "أسيوط"، التى جاءت بفكر متميز وأسلوب صحفى متغاير تمامًا عما كان موجودا وقتها.. بفضل تواجد

>صحفيين أكفاء أسسوا الجريدة على رأسهم الكاتب الصحفى أحمد رفعت، والزميل محمد رفعت، والكاتب المتميز محمد شكرى عبود، وشيخ الصحفيين أقدم صحفى فى أسيوط أحمد طه الفرغلى، وكاتبنا المبدع رحمه الله محمد مستجاب.

وأضاف أن "أخبار أسيوط" لحق بها معظم الأجيال، التى تعمل بالصحافة حاليا وهناك من الصحفيين الذين تخرجوا فى مدرسة "أخبار أسيوط" من يعمل حاليا فى المؤسسات الصحفية الكبرى على مستوى مصر والوطن العربى، بل والعالم، وكذلك القنوات الفضائية، وبالأسماء ونعتبرهم خير سفراء لنا فى الخارج وليس هناك من صحيفة فى مصر والوطن العربى إلا وتضم بين جنباتها سفيرا لـ"أخبار

>أسيوط" تخرج من تلك المدرسة العريقة.

واستطرد: ظلت "أخبار أسيوط" فى رحلتها تكشف قضايا الفساد وتتبنى القضايا والحملات الصحفية ولم يستطع أى مسئول أو قيادة دخلنا ضده حملات أن يوقف مسيرتنا لأننا أصحاب فكر وأصحاب مبادئ لا نحيد عنها ولم ولن نقدم إلا صحافة محترمة.. صحافة حقيقية وليست كصحافة الإشاعات وصحافة الابتزازات وصحاف النصب.. علمنا الشباب الصحافة الحرة النزيهة وتناولها العديد من الباحثين فى رسائل ماجيستير ودكتوراه كنموذج لدراساتهم.



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الإعلامى عبدالله تمام رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار أسيوط



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علاء عبد الجليل نائب رئيس تحرير أخبارأسيوط