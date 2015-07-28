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محافظة الشرقية تستعين بالشرطة لفض اعتصام المعلمين المؤقتين وضبط 5 منهم

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محافظة الشرقية تستعين بالشرطة لفض اعتصام المعلمين المؤقتين وضبط 5 منهم محافظة الشرقية تستعين بالشرطة لفض اعتصام المعلمين المؤقتين وضبط 5 منهم
استعانت محافظة الشرقية ، بالشرطة لفض اعتصام المعلمين المؤقتين الذى بدأوه من العاشرة صباح اليوم حتى الخامسة عصرا أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بحقوقهم الوظيفية وهى التثبت.

وقامت قوة من الشرطة بمناقشة مع المعتصمين وهددت باستعمال القوة معهم حال عدم فض اعتصامهم ، وعندما رفضوا قامت بالقبض على 5 أشخاص منهم على خليفية مشادة من الشرطة، مما أدى لتفريق المعتصمين وهم فى حالة غضب إثر ما تعرص له زملاؤهم.

كان المئات من المعلمين المؤقتين بمحافظة الشرقية ، نظموا تظاهرة حاشدة أمام ديوان عام المحافظة ، وحمل المشاركون واللذين تجمعوا أمام البوابة الرئيسية، لافتات مدون عليها عبارات مطالبة بحقوقهم، كما هتفوا عبر مكبر صوت " التثبيت .. التثبيت" و"مش هنمشى" وغيرها من الهتافات، والتقى المحافظ بعدد منهم للاستماع لشكواهم.

وفى ذات السياق كان الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية قد خاطب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قبل يومين بشأن مشكلة تثبيت أعداد كبيرة من المتعاقدين والتى وصلت حالياً لعدد (14397) متعاقدا على بند 1/1 وظائف دائمة بالباب الأول بموازنة مديرية التربية والتعليم بالشرقية والذين مضى على تعاقدهم ثلاث سنوات فأكثر 31/3/2015م على بندى 2/3 أجور موسميين، 3/10 مكافآت.

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مصر 365