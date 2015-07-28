أهالى الوراق يقررون إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا حادث المركب

قرر عدد من أهالى الوراق إنشاء صندوق لجمع تبرعات فيما بينهم لمساعدة ضحايا أهالى حادث المركب الأليم الذى راح ضحيته أكثر من 40 شخصًا.

وقال أدهم سالمان أحد الأهالى: "إن بعض المواطنين شعروا بضرورة الوقوف بجانب أهلنا فى تلك المأساة وقرروا إنشاء صندوق مساعدات لجمع تبرعات من رجال الأعمال والأهالى، لاعتراض أهالى الضحايا على مبلغ التعويض الذى قامت الحكومة بصرفه لأسر الضحايا".

وأضاف سالمان لـ"اليوم السابع"، أنه قرر التبرع بملبغ 50 ألف جنيه كبداية فى الصندوق لتشجيع باقى رجال الأعمال والمواطنين بالتبرع للوقوف بجانب محنة أهلنا.

يذكر أن الأسبوع الماضى شهد كارثة غرق أحد المراكب النيلية المحملة بالعديد من المواطنين بمنطقة الوراق وراح ضحيتها العشرات، وأدت إلى الإطاحة برئيسى النقل النهرى والمسطحات المائية.

- رغم استبعاد محلب له.. وزارة النقل تبقى على رئيس "النقل النهرى" المقال بحادث الوراق رئيسا لقطاع الملاحة والتراخيص.. مسئول بالنقل: لسنا مسئولين عن دماء ضحايا مركب الوراق وشرطة المسطحات السبب