أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رفض استشكال «محافظ الشرقية » الأسبق على حكم حبسه سنتين

Google+ Print
رفض استشكال «محافظ الشرقية » الأسبق على حكم حبسه سنتين رفض استشكال «محافظ الشرقية » الأسبق على حكم حبسه سنتين

أرشيفية

رفضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار شريف حسنى، اليوم، الاستشكال المقدم من حسن النجار، محافظ الشرقية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخر على حبسهما سنتين و وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، لآتهامها بالتظاهر وإثارة الشغب والعنف في منطقة مدينة نصر.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، قد قضت فى وقت سابق، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين بتخفيف الحكم الصادر بحقهما، على قرار محكمة أول درجة بسجنهما 4 سنوات إلى سنتين وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.

كان قد تم القبض عليهما أثناء قيامها وآخرون، بقيادة تظاهرة لأنصار جماعة الإخوان أمام مول شهير فى مدينة نصر؛ حيث قام المتظاهرون بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وترديد الهتافات المعادية للقوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا