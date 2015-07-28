رفض استشكال «محافظ الشرقية » الأسبق على حكم حبسه سنتين

رفضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار شريف حسنى، اليوم، الاستشكال المقدم من حسن النجار، محافظ الشرقية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخر على حبسهما سنتين و وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، لآتهامها بالتظاهر وإثارة الشغب والعنف في منطقة مدينة نصر.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، قد قضت فى وقت سابق، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين بتخفيف الحكم الصادر بحقهما، على قرار محكمة أول درجة بسجنهما 4 سنوات إلى سنتين وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.

كان قد تم القبض عليهما أثناء قيامها وآخرون، بقيادة تظاهرة لأنصار جماعة الإخوان أمام مول شهير فى مدينة نصر؛ حيث قام المتظاهرون بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وترديد الهتافات المعادية للقوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة.