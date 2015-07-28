"الأعلى للجامعات": فتح التقدم للمسابقة الموحدة للشهادات الفنية حتى 13 أغسطس

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن عقد امتحان المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية والزراعية خريجى أعوام "2013، 2014، 2015" بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلى (عملى + نظرى) للراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات التجارة والزراعة بالجامعات المصرية، وذلك ابتداء من يوم الأحد الماضى حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس المقبل.

وقال المجلس الأعلى للجامعات، فى قراره المنشور على الموقع الرسمى له على شبكة الإنترنت، إنه للطالب الحق فى التقدم فرصتين متتاليتين فقط تحسبان ابتداء من عام الحصول على الثانوية الفنية أو العام التالى عليه ويكون مكان التقدم ومواعيد التقدم والأوراق المطلوبة لدخول الامتحان ومواد وموعد الامتحان على النحو التالى:

أولا: شهادة الثانوية التجارية "نظام 3 سنوات"، يتقدم طلابها لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ابتداء من يوم الأحد 26 يوليو الجارى وحتى الخميس 13 أغسطس المقبل، ويمتحن الطلاب فى مواد "رياضة، اللغة الأولى (إنجليزى أو فرنسى)، الجغرافيا واللغة الثانية (إنجليزى أو فرنسى)"، على أن يبدأ الامتحان لطلاب هذه الشهادة الفنية من الاثنين 24 أغسطس المقبل وحتى الخميس 27 من نفس الشهر.

ثانيا: شهادة الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات، ويتقدم طلابها لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، ابتداء من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر المقبل، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمواد: رياضة (جبر وحساب مثلثات)، والفيزياء، والرياضة (ميكانيكا)، ورياضة (تفاضل وتكامل)، وكيمياء ولغة إنجليزية، وتبدأ امتحانات الطلاب لهذه الشهادة الفنية من يوم السبت الموافق 5 سبتمبر المقبل وحتى الخميس 10 سبتمبر.

>1- الاستمارة الدالة على النجاح أو مستخرج رسمى منها بالإضافة إلى صورة منها (ويعاد الأصل بعد الإطلاع عليه).>2- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها بالإضافة إلى صورة منها (ويعاد الأصل بعد الاطلاع عليه).>3- عدد 3 صور شخصية.