الرئيس يوجه الحكومة بالانتهاء من إعداد تصور بشروط طرح الأراضى المستصلحة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم اجتماعًا، مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء رئيس الهيئة الهندسية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الوقوف على التقدم المحرز على صعيد عددٍ من المشروعات الوطنية وعلى رأسها مشروع استصلاح وتنمية المليون فدان، حيث تم عرض الأفكار المقترحة لأسلوب طرح وإدارة المجتمعات الجديدة وفقًا لرؤية الرئيس التى تقوم على أساس تنموى يهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية متكاملة من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية، مع ضرورة تطبيق أساليب الرى الحديثة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وذلك بالإضافة إلى توفير المرافق والخدمات وكل التجهيزات اللازمة.

ووجَّه الرئيس بأهمية الانتهاء من إعداد تصور متكامل يتضمن الشروط اللازمة لطرح الأراضى المستصلحة.

كما تناول الاجتماع الجهود الجارية لتقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى والعمل على تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال أراضيها.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط العام لمدينة العلمين الجديدة التى ستضم جزءًا من ساحل البحر المتوسط، وتُعد ضمن مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى، وتهدف المدينة الجديدة إلى توفير ركائز لأنشطة اقتصادية متنوعة تقوم على بنية تحتية تتمثل فى شبكة الطرق ومحطات الكهرباء وشبكة التغذية بالمياه وشبكة الاتصالات، وتوافر المساحات الصالحة للتنمية العمرانية والتى لا تتعارض مع الاستخدامات الأخرى كالزراعة والسياحة، فضلاً عن قربها من شبكة المواصلات الإقليمية مثل الطريق الدولى الساحلى وطريق وادى النطرون.

ومن جانب آخر، اِستعرض وزيرا الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى نتائج زيارتهما إلى السودان أمس والتى تضمنت سبل تفعيل الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعى التى تم إنشاؤها منذ عام 1976 بهدف تحقيق التكامل والتعاون بين مصر والسودان فى مجالات الزراعة والرى والثروة الحيوانية، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما شهد الاجتماع استعراضًا لنتائج اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبى، والتى عُقدت فى الخرطوم الأسبوع الماضى، حيث توصل وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا إلى خارطة طريق لتلقى العروض المحدثة من المكتب المعنى بالدراسات الفنية للسد فى 12 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة الوطنية، خلال الفترة من 20-21 أغسطس 2015 فى أديس أبابا.