قناة الأهلي: أحمد فتحي يوقع لـ3 سنوات

أكد مراسل قناة الأهلي أن أحمد فتحي لاعب الفريق السابق قد وقع رسميا صباح اليوم الثلاثاء على عقود الانضمام للشياطين الحمر مجددا ولمدة 3 سنوات.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد أكد لـFilGoal.com أن الإعلان عن انضمام فتحي للأهلي سيكون خلال ساعات قليلة.

وقال مراسل قناة الأهلي أن وائل جمعة مدير الكرة بالفريق الأول أكد توقيع أحمد فتحي على عقود الانضمام للشياطين الحمر مع علاء عبد الصادق صباح الثلاثاء.

ومن المنتظر أن ينضم فتحي مباشرة لتدريبات الفريق بعد أن فسخ عقده مع أم صلال القطري الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي.