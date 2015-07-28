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لو رايح المصيف.. اعرف الوقت المناسب لنزول البحر

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لو رايح المصيف.. اعرف الوقت المناسب لنزول البحر لو رايح المصيف.. اعرف الوقت المناسب لنزول البحر
عند قدوم فصل الصيف يحرص الكثيرون على الذهاب إلى المصايف ونزول البحر وحمامات السباحة، لذلك يجب عليك أن تتعرف جيدا على أهم مواقيت نزولك للماء "البحر أو حمامات السباحة".

وهذا ما يوضحه الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، مؤكدا أن هناك العديد من المصيفين ينزلون الماء فى وقت الظهيرة ودون استخدام الواقى من الشمس، وهذا يعد خطرا على صحتهم.

ويضيف استشارى الأمراض الجلدية أن أفضل المواقيت لنزول الماء "البحر أو حمامات السباحة" هى الفترة بعد شروق الشمس ولمدة ثلاث ساعات، كما يمكنك النزول أيضا قبل غروب الشمس بثلاث ساعات.

ويؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هذه المواقيت هى الأفضل لنزول البحر، وذلك يرجع إلى أن الأشعة الصادرة عن الشمس من نوع الفوق بنفسجية طويلة الموجة، وهى أشعة غير ضارة للجلد ولا تسبب له حروق ولكنها تساعد الجلد على تكوين فيتامين د.

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