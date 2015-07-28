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الديلى ميل:"بوسة السيما" أكثر ضررا من التدخين وتسبب الإصابة بسرطان الرأس

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الديلى ميل:"بوسة السيما" أكثر ضررا من التدخين وتسبب الإصابة بسرطان الرأس الديلى ميل:"بوسة السيما" أكثر ضررا من التدخين وتسبب الإصابة بسرطان الرأس
كشفت دراسة علمية حديثة أن القبلة الفرنسية "التى تنتشر فى مشاهد الأفلام السينمائية"، وكذلك الجنس الفموى تفوق أضرارها التدخين والكحول فى رفع خطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق، وأفادت أن القبلة الفرنسية يمكن أن تتسبب فى انتقال فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV).

وأوضح الدكتور رويال داروين توماس أن 70٪ من حالات سرطان الرأس والعنق ناتجة عن الإصابة بفيروس الورم الحليمى البشرى “HPV”.

وقال الدكتور توماس عبر صحيفة "الديلى ميل" أن فيروس الورم الحليمى البشرى “HPV” يمكن أن ينتقل عن طريق اللعاب، ويضاعف خطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق أكثر من 250 مرة.

وأشار الباحثون إلى أن سرطان عنق الرحم من أبرز السرطانات التى تصيب السيدات بسبب فيروس الورم الحليمى البشرى “HPV”.

وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الدراسات تشير إلى أن فيروس الورم الحليمى البشرى يمكن أن ينتقل عن طريق الفم أثناء ممارسة الجنس الفموى أو القبلة الفرنسية، وحوالى 7٪ من الناس انتقل إليهم فيروس الورم الحليمى البشرى عن طريق الفم.. وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر صحيفة الديلى ميل البريطانية.

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