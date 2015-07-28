4 فوائد لإزالة شعر الإبط.. أهمها القضاء على رائحة العرق الكريهة

إزالة شعر الإبط أحد أكثر المهمات الصعبة على الكثير من الفتيات، ولكن ينصحك الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية بضرورة أن تتحملى هذا العناء، لما فيه من الفائدة الكثير، ولكن ينصح بإزالة الشعر بمواد آمنة وطرق سهلة حتى لا تصاب الفتاة بالتهابات.

وحسبما يوضح الدكتور سعد، فإزالة شعر الإبط يساعد على تجنب الكثير من المشكلات التى قد تعترض الفتاة، وهو ما يستدعى إزالته بشكل منتظم وكل مدة محددة من الوقت.

ويوضح أخصائى الجلدية أن الإبط يحتوى على كم من الغدد العرقية لا بأس به، ما يجعله من أكثر الأماكن فى الجسم ومعه القدمين إفرازا لنسب العرق بالمقارنة مع باقى غدد الجسم العرقية الموزعة على مناطقه باختلاف، ولذا فوجب التخلص من العرق أولا بأول، بالاستحمام والنظافة الشخصية المستمرة، ووجود الشعر يساعد على نمو عدد أكبر من البكتيريا ما يشكل مشكلة كبيرة للكثيرين.

>وهنا ينصح خالد بضرورة إزالة شعر الإبط لفوائده الكثيرة والتى منها:>- تقليل نسب الإصابة بالحساسية والقرح والالتهابات تحت الإبط>- القضاء على رائحة العرق الكريهة المنبعثة من هذه المنطقة>- مع إزالة الشعر تتفتح المسام وتتجدد تهويتها بشكل صحى ومثالى يساعد على الحفاظ على المنظومة الصحية الجسدية جيدة ومتزنة>- إزالة شعر الإبط ركن من أركان النظافة الشخصية الهام، فهى تساعد على شعور الفتاة بالراحة النفسية والثقة بالنفس