فابريجاس: برشلونة الفريق الأفضل في العالم

امتدح لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، سيسك فابريجاس فريقه السابق برشلونة الإسباني، قائلا إنه “الفريق الأفضل في العالم”، وذلك قبل مواجهة الفريقين فجر الأربعاء في واشنطن ضمن بطولة الكأس الدولية.

وقال اللاعب الدولي الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة “جارديان” البريطانية “اللعب ضد برشلونة دائما ما يكون مفيدًا.. قضيت سنوات رائعة هناك وعشت أجمل اللحظات في مشواري وفي حياتي الشخصية.. سيكون من الرائع اللعب ضدهم مرة أخرى”.

وصرح، “بالنسبة لي برشلونة هو أفضل فريق في العالم، خاصة عندما يكون ثلاثي الفريق الهجومي في مستواهم.. لا أتذكر ثلاثي هجومي قوي بهذا الشكل مثل ميسي وسواريز ونيمار منذ ولادتي.. إنهم يشكلون خطورة مستمرة”.

ويختتم الفريق الإنجليزي الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بطل البريميير ليج وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الثلاثاء جولته الأمريكية أمام الفريق الكتالوني بطل الثلاثية التاريخية الثانية الموسم المنصرم، والذي لن يحظى بمشاركة نجميه الأرجنتيني ميسي والبرازيلي نيمار.

وأبرز فابريجاس، “لن نلعب أمام ميسي ونيمار، وبهذا سنكون محظوظين، ولكن إذا أردنا الفوز بالتشامبيونز هذا العام علينا أن نتنافس مع الأفضل”.

وأضاف، “لدينا لاعبون مثل هازارد وأوسكار ودييجو كوستا وويليان، لاعبون يعرفون كيف يهاجمون.. العام الماضي أظهرنا كيف نملك فريقا كبيرًا بفوزنا بالبريميير ليج وكأس الرابطة، والآن نريد تكرار نفس الأمر”.

ويثق فابريجاس في إمكانية منافسة فريقه بقوة بدوري الأبطال الموسم القادم بعد ضم الكولومبي راداميل فالكاو والبوسني أسمير بيجوفيتش، اللذين سيعوضان رحيل ديدييه دروجبا وبيتر تشك على الترتيب.

وقال في هذا الصدد، “دائما ما قلت أن التشامبيونز ليج كانت واحدة من الإحباطات القليلة لنا الموسم الماضي.. أمنح الفريق 7 أو 8 من 10 ، لكننا نحتاج لإكمال الموسم بشكل رائع حقا أن نحقق نتائج أفضل في دوري الأبطال”.

وأضاف، “سقطنا بكل أسف في ثمن النهائي :أمام البي إس جي” بفارق الأهداف، ولكننا لم نخسر المباراة.. هذا الموسم علينا أن نقدم بطولة تشامبيونز أفضل”.

وكالات