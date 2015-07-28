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البابا تواضروس: قناة السويس الجديدة مشروع إعجازي افتتح به الرئيس رئاسته لمصر

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البابا تواضروس: قناة السويس الجديدة مشروع إعجازي افتتح به الرئيس رئاسته لمصر البابا تواضروس: قناة السويس الجديدة مشروع إعجازي افتتح به الرئيس رئاسته لمصر

البابا تواضروس والسيسي

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن تفرح خلال أيام بإنجاز عظيم يصل لحد الإعجاز وهو افتتاح مشروع قناة السويس، وعلينا وضعه فى برواز نفتخر به أمام العالم أجمع، ليس بين جيلنا فقط بل وسائر الأجيال القادمة، وأن مشروع القناة أول مشروع تنموى عملاق افتتح به الرئيس عبد الفتاح رئاستة لمصر بعد نجاح ساحق فى انتخابه قبل يونيو 2014.

وأضاف تواضروس، فى مقال له فى مجلة الكرازة المرقسية الناطقة باسم الكنيسة، أن مشروع القناة الجديدة تم تمويله كاملًا من خلال المصريين حين جمع نحو 64 مليار جنيه فى ثمانيه أيام فقط.

وتابع البابا، إنه أمرا يدعو إلى الدهشة والافتخار بعظمة المصريين التى أذهلت العالم شرقًا وغربًا، وتجلى ذلك فى المشاركة بالمؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضي.

ولفت بطريرك الكنيسة إلى زيارته لقناة السويس فى 11 يونيو الماضى ، وشاركه الزيارة أساقفه وكهنه وخدام وخادمات وسط استقبال حافل من المسئولين والعمال المنفذين “مسيحيين ومسلمين.

وقال زرنا المحكى واستمعنا شرحا تفصيليا وعشنا أجواء قيادة السفن العملاقة فى مختلف انواع الطقس الذى يمكن ان يواجه المرشد البحري الذى يقود السفن عبر المجرى الملاحي، والفنادق العائمة.

وأكد البابا تواضروس، فى مقاله، أن الجدية هى عنوان ما شاهدناه سواء فى التخطيط والتحضير او الأداء والتنفيذ او المتابعة والالتزام وهذا هو مفتاح النجاح فى أي مشروع، وقال “عاشت مصر وعاش رجالها الأوفياء وشعبها العظيم”.

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