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أهالى قتيل بالمحلة يشعلون النار فى 6 منازل و3 مزارع لعائلة المتهمين

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أهالى قتيل بالمحلة يشعلون النار فى 6 منازل و3 مزارع لعائلة المتهمين أهالى قتيل بالمحلة يشعلون النار فى 6 منازل و3 مزارع لعائلة المتهمين
أشعل أهالى قتيل قرية دمرو مركز المحلة ويدعى ياسر تاج الدين النيران في 6 منازل و3 مزارع ملك لعائلة المتهمين بقتله انتقاما لمقتل نجلهم وفر أهالى المتهمين هاربين خشية الفتك بهم.

انتقل اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية، والعميد على صديق مأمور مركز المحلة، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث والعقيد نبيل الشيخ رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة والأمن المركزى و7سيارات إطفاء، فى محاولة لتهدئة الموقف، ويقوم رجال الحماية المدنية بالسيطرة على النيران المشتعلة فى المنازل.


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